Около 100 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за два дня

2026, 27 ноября 14:19

Около 100 тонн снега вывезли дорожники из Брянска за два дня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники в Брянске продолжают убирать город после снегопадов. Магистрали первой и второй категорий рабочие уже расчистили. За два дня с улиц самосвалы вывезли почти 100 тонн снега. В настоящее время спецтехника активно работает на дорогах частного сектора. Также за двое суток на борьбу с гололёдом потратили свыше тысячи кубометров реагента.

Всего на улицах трудятся 58 спецмашин, включая 18 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 12 самосвалов. Порядка 120 сотрудников очищают от наледи тротуары, скверы, площади, остановки и подходы к пешеходным переходам.