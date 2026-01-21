Брянскому водителю грозит штраф за попавший на видео выезд на встречную полосу

2026, 21 января 14:34

Брянскому водителю грозит штраф за попавший на видео выезд на встречную полосу. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции города Брянска провели проверку публикации в социальной сети. В интернет попала видеозапись, зафиксировавшая нарушение Правил дорожного движения водителем «ЛАДА».

Инспекторы выяснили, что 11 января 2026 года в 11 часов 33 минуты в районе дома № 23 по улице Романа Брянского в областном центре 33-летний житель посёлка Толмачево выехал на встречную полосу. Водителя стражи порядка разыскали. На него составили административный материал. Нарушителю грозит штраф.