ЖКХ

336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске

2026, 05 марта 17:35
336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске
336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Ежедневно на улицах Брянска дорожники заделывают ямы в асфальте на проезжей части. Ремонт проводят с помощью рециклеров и установки «Кохер».  Строители очищают ямы  и заливают их разогретой асфальтовой смесью. Всего с начала года в городе специалисты ликвидировали ямочность на площади 336 квадратных метров. 

5 марта дорожники работают на проспекте Ленина, улицах Советской, Бежицкой, Флотской, Красном Маяке, Мичурина, Чернышевского, а также по маршруту движения муниципального автобуса №33.

