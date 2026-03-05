336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске

2026, 05 марта 17:35

336 квадратных метров ям заделали дорожники за два месяца в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ежедневно на улицах Брянска дорожники заделывают ямы в асфальте на проезжей части. Ремонт проводят с помощью рециклеров и установки «Кохер». Строители очищают ямы и заливают их разогретой асфальтовой смесью. Всего с начала года в городе специалисты ликвидировали ямочность на площади 336 квадратных метров.

5 марта дорожники работают на проспекте Ленина, улицах Советской, Бежицкой, Флотской, Красном Маяке, Мичурина, Чернышевского, а также по маршруту движения муниципального автобуса №33.