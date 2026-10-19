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ДТП

Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой на трассе в Почепском районе

2026, 19 октября 17:46
Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой на трассе в Почепском районе
Источник фото

Машина скорой помощи столкнулась с иномаркой на трассе в Почепском районе в минувшую пятницу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

В пятницу, 16 октября, на 73-м километре автомобильной дороги федерального значения «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Почепском районе произошла авария. 20-летний водитель автомобиля скорой медицинской помощи следовал со стороны города Новозыбкова в направлении Брянска с включёнными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. При проезде перекрёстка на запрещающий сигнал светофора он не убедился в безопасности манёвра.  «Скорая» столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan и перевернулась. 62-летний водитель иномарки ехал на разрешающий сигнал светофора.

47-летняя и 32-летняя пассажирки автомобиля скорой медицинской помощи получили травмы. Их госпитализировали. 

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