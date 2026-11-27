Брянские тяжелоатлеты завоевали две медали на турнире «Серебряный Гриф»

2026, 27 ноября 11:11

Брянские тяжелоатлеты завоевали две медали на турнире «Серебряный Гриф». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В городе Туле в легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал» проходят всероссийские соревнования по тяжёлой атлетике «Серебряный Гриф» на призы Заслуженного мастера спорта России Бориса Серегина. За награды борются почти 700 спортсменов из 36 регионов. Они выступают в двух дисциплинах: рывке и толчке.

Брянск представляют воспитанники спорткомплекса «Десна». В весовой категории свыше 70 кг третье место занял Тимофей Канаев. Также бронзовым призёром стал Игорь Бабаев. В шаге от пьедестала почёта остановился Андрей Осипенко.