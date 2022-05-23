Подозреваемых в вымогательстве задержали брянские стражи порядка

У потерпевшего забрали иномарку и требовали более полумиллиона рублей.

Брянские полицейские задержали пять жителей региона, подозреваемых в вымогательстве.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о вымогательстве в отношении семерых жителей Брянской области.

По версии следствия, житель Новозыбкова за 43 тысячи рублей попросил знакомого выдать ему регистрационный знак на автомобиль с комбинацией цифр «555». Не получив обещанного он потребовал вернуть уже 70 тысяч рублей. За месяц сумма выросла до 595 тысяч рублей. «Выбивали» деньги семь человек. Они же заставили потерпевшего подписать договор купли-продажи автомобиля BMW.

В УМВД сообщили, что один из подозреваемых — действующий сотрудник полиции. При подтверждении вины его уволят из органов по отрицательным основаниям.

Пятерых подозреваемых задержали полицейские и сотрудники ФСБ. Ещё один — оказался в СИЗО раньше за покушение на убийство охранника. Ещё один фигурант объявлен в розыск.

Подозреваемых взяли под арест.