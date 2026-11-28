Девять человек ранены при атаке дрона на автобус брянского агрохолдинга

2026, 28 ноября 14:18

Девять человек ранены при атаке дрона на автобус брянского агрохолдинга. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Егор Ковальчук.

За минувшие сутки Брянская область подверглась массированной атаке ВСУ. Воздушную границу региона нарушили 506 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили все цели.

В посёлке Климово дрон-камикадзе напал на служебный автобус компании «Мираторг. Девять человек получили ранения. С осколочными ранениями их отвезли в больницу. Им назначено амбулаторное лечение.

В городе Стародубе беспилотник ВСУ атаковал предприятие. Ранен 34-летний мужчина.