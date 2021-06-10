Следовали выясняют обстоятельства падения чугунного забора на ребенка в Брянске

Следственное управление проводит процессуальную проверку.

В СУ СК РФ по Брянской области начали процессуальную проверку по факту падения на девятилетнего ребенка чугунного забора.

ЧП произошло вечером 9 июня в парке Пушкина в Бежицком районе Брянска. Как рассказали родные мальчика, у него сломаны четыре позвонка.

В региональном следственном управлении сообщили, что ребенка доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.