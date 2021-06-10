В парке Брянска на ребенка обрушился чугунный забор

Девятилетний мальчик получил тяжелые травмы.

Вечером 9 июня в парке Пушкина в Бежицком районе на ребенка упала секция чугунного забора.

О ЧП в соцсетях сообщили родные ребенка. По их словам, около 21.00 девятилетний мальчик с отцом пришел на спортплощадку в парке Пушкина.

«Ребенок начал уходить, и на него упал чугунный забор весом (200-250 килограммов). Ребенок потерял сознание и был отправлен в травмпункт, где сделали заключение, что у него перелом четырех позвонков», – рассказал родственник мальчика.

Родственники пострадавшего мальчика ищут владельцев территории, чтобы привлечь их к ответственности.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.