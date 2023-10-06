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В Брянске на глазах у владельца угнали велосипед

2023, 06 октября 14:44 Происшествия
В Брянске на глазах у владельца угнали велосипед
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В Брянске инцидент с угоном велосипеда сотрудники полиции раскрыли по горячим следам. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

34-летний житель Советского района областного центра, как правило, оставлял свой двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки. В один из дней мужчина с балкона заметил, как неизвестный человек с его велосипедом выходит из дома. Похититель был настолько стремительным, что догнать его не удалось. Соответственно, потерпевший отправился с заявлением в отделение полиции.

Сотрудникам угрозыска хватило всего одного часа для задержания злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний горожанин. Мужчина сознался в содеянном. По его словам, желание забрать чужое имущество появилось спонтанно, а велосипед был необходим для личных нужд.

Похищенное изъяли из квартиры фигуранта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».

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