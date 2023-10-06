В Брянске на глазах у владельца угнали велосипед

В Брянске инцидент с угоном велосипеда сотрудники полиции раскрыли по горячим следам. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

34-летний житель Советского района областного центра, как правило, оставлял свой двухколесный транспорт в подъезде многоэтажки. В один из дней мужчина с балкона заметил, как неизвестный человек с его велосипедом выходит из дома. Похититель был настолько стремительным, что догнать его не удалось. Соответственно, потерпевший отправился с заявлением в отделение полиции.

Сотрудникам угрозыска хватило всего одного часа для задержания злоумышленника. Им оказался ранее судимый 41-летний горожанин. Мужчина сознался в содеянном. По его словам, желание забрать чужое имущество появилось спонтанно, а велосипед был необходим для личных нужд.

Похищенное изъяли из квартиры фигуранта. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».