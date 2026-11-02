Два автомобиля Renault столкнулись в Брянском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
Поздним вечером в субботу, 31 октября, в Брянском районе произошла авария. 55-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Duster при выезде на главную дорогу не пропустил Renault Premium. 42-летний водитель ехал по главной дороге.
При столкновении автомобилей травмы получили автомобилист из Renault Duster и его 25-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали.
В обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.