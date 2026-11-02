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ДТП

Два автомобиля Renault столкнулись в Брянском районе

2026, 02 ноября 11:52
Два автомобиля Renault столкнулись в Брянском районе
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Два автомобиля Renault столкнулись в Брянском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Поздним вечером в субботу, 31 октября, в Брянском районе произошла авария. 55-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Duster при выезде на главную дорогу не пропустил Renault Premium. 42-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении автомобилей травмы получили автомобилист из Renault Duster и его 25-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали.

В обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.

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