Два автомобиля Renault столкнулись в Брянском районе

2026, 02 ноября 11:52

Два автомобиля Renault столкнулись в Брянском районе в минувшую субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Поздним вечером в субботу, 31 октября, в Брянском районе произошла авария. 55-летний мужчина за рулём автомобиля Renault Duster при выезде на главную дорогу не пропустил Renault Premium. 42-летний водитель ехал по главной дороге.

При столкновении автомобилей травмы получили автомобилист из Renault Duster и его 25-летний пассажир. Пострадавших госпитализировали.

В обстоятельства дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.