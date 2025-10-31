Брянский губернатор наградил сотрудников ООО «Термотрон-завод» в честь юбилея

Брянский губернатор наградил сотрудников ООО «Термотрон-завод» в честь 60-летнего юбилея предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин посетил ООО «Термотрон-завод». Предприятие отмечает 60-летие со дня основания.

«Каждый раз, когда я приезжаю на «Термотрон-завод», вижу изменения. Предприятие сегодня динамично развивается, и в этом огромная заслуга руководства и всего коллектива, потому что только там всё работает хорошо и слаженно, где есть руководители, знающие, что делать, и коллектив, который выполняет поставленные задачи», – подчеркнул Александр Богомаз.

За достижения в производственной деятельности и многолетний добросовестный труд Олег Матыцин вручил руководству предприятия Почетную грамоту Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Губернатор Брянской области наградил отличившихся сотрудников завода.