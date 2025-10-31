Брянский губернатор наградил сотрудников ООО «Термотрон-завод» в честь юбилея

Брянский губернатор наградил сотрудников ООО «Термотрон-завод» в честь 60-летнего юбилея предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз и председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Олег Матыцин посетил ООО «Термотрон-завод». Предприятие отмечает 60-летие со дня основания.
«Каждый раз, когда я приезжаю на «Термотрон-завод», вижу изменения. Предприятие сегодня динамично развивается, и в этом огромная заслуга руководства и всего коллектива, потому что только там всё работает хорошо и слаженно, где есть руководители, знающие, что делать, и коллектив, который выполняет поставленные задачи», – подчеркнул Александр Богомаз.
За достижения в производственной деятельности и многолетний добросовестный труд Олег Матыцин вручил руководству предприятия Почетную грамоту Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Губернатор Брянской области наградил отличившихся сотрудников завода.
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного