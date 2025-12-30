Брянские полицейские исполнили мечты двух юных жительниц областного центра

2025, 30 декабря 13:54

Брянские полицейские исполнили мечты двух юных жительниц областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Всероссийская акции «Ёлка желаний» продолжается в Брянской области. Заместитель начальника регионального УМВД Алексей Егоров снял с новогодней ёлки шар 10-летней Ангелины из Брянска, а замначальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья Музалевская – пожелание семилетней Варвары из областного центра.

Полицейские пригласили девочек и их родителей в парк. Ангелина получила самокат, о котором давно мечтала, а также сладкий подарок. Девочка же подарила стражам порядка символ наступающего года, выполненный из алмазной мозаики.

Варваре полицейские вручили набор для рисования с мольбертом. Девочке со братом стражи порядка даже разрешили посидеть в автомобиле дорожно-патрульной службы.