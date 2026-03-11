Брянский губернатор навестил в больнице жителей областного центра, пострадавших от ракетного удара 10 марта. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
Губернатор Александр Богомаз посетил Брянскую областную больницу №1. Он навестил жителей областного центра, пострадавших при ракетном ударе 10 марта, а также пообщался с медиками.
Накануне после теракта пострадавших принимали областная больница, городские больницы №1 и 4. Непосредственно в очаге помощь оказывали 25 бригад скорой медицинской помощи, в том числе бригада медицины катастроф. Все пациенты стационаров региона стабильны. С ними также работают психологи.
«Я хочу поблагодарить бригады скорой помощи, всех врачей и медсестер за то, что все было сделано быстро и на высочайшем профессиональном уровне! Спасибо Министерству здравоохранения, лично Министру здравоохранения РФ Михаилу Альбертовичу Мурашко за то, что своевременно были присланы сюда к нам реанимационные машины. И тяжелых пациентов, некоторым из которых операции провели сразу же здесь наши врачи, отправили в Москву на восстановление, на долечивание», – уточнил Александр Богомаз.
Глава региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и пообещал оказать всю возможную поддержку.