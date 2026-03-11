Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Жителя Унечского района суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве женщины

2026, 11 марта 16:22
Жителя Унечского района суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержан 48-летний житель Унечского района. 

По версии правоохранителей, вечером 24 февраля в посёлке Робчик пьяный фигурант поссорился с сожительницей. Он ударил женщину ножом в грудь. Потерпевшая умерла на месте от полученной травмы. 

Труп обвиняемый спрятал в погребе и уехал на работу в соседнюю область. Там его и задержали сотрудники полиции. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.

