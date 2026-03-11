Жителя Унечского района суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве женщины

Жителя Унечского района суд отправил в СИЗО по обвинению в убийстве женщины. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянские следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По подозрению в преступлении задержан 48-летний житель Унечского района.

По версии правоохранителей, вечером 24 февраля в посёлке Робчик пьяный фигурант поссорился с сожительницей. Он ударил женщину ножом в грудь. Потерпевшая умерла на месте от полученной травмы.

Труп обвиняемый спрятал в погребе и уехал на работу в соседнюю область. Там его и задержали сотрудники полиции. Суд отправил фигуранта в СИЗО на два месяца.