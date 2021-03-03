Губернатора Богомаза наградили за заслуги перед Брянском

В копилке брянского губернатора появилась еще одна награда.

Губернатора Брянской области Александра Богомаза наградили почетным знаком отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени.

Такое решение приняли депутаты городского Совета народных депутатов шестого созыва, сообщает региональное правительство.

Награду Богомазу вручили глава Брянска Марина Дбар и глава городской администрации Александр Макаров.

«Для нас большая честь вручить вам самую важную награду города Брянска – знак отличия «За заслуги перед городом Брянском» I степени. Спасибо вам огромное за то, что наш город развивается, процветает. Вы мудрый наставник, прекрасный руководитель, вы наш лидер! Мы гордимся тем, что являемся членами вашей команды», – заявила Марина Дбар.

В правительстве области также сообщили, что «жители и гости областного центра отмечают, что за последние несколько лет город Брянск кардинально преобразился. При этом, несомненно, огромный личный вклад в развитие столицы региона вносит губернатор».

Напомним, ранее Александр Богомаз стал почетным профессором Брянского агроуниверситета. Также ему вручили грамоту Совета Федерации РФ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие региона и медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» Министерства сельского хозяйства РФ.