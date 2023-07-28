Почетные звания получили четверо брянцев

Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Брянской области» награжден полковник внутренней службы УМВД по Брянской области Юрий Бирюков. Он — заместитель председателя совета региональной организации общества «Динамо». Также заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Унечский» Оксана Махоня удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Брянской области».

Почетные звания и знаки получили четверо брянцев в думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Расписание некоторых поездов в Смоленской области изменятся с 31 июля по 25 августа В Смоленской области с 31 июля изменится расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов в связи с проведением капитального ремонта пути на перегоне Гагарин — Уваровка. Так, с 31 июля по 25 августа железнодорожники проведут полный цикл работ по капитальному ремонту второго главного пути на участке Гагарин — Уваровка. На период работ движение поездов будет организовано

На МЖД перенесли остановочный пункт Клоково в Смоленской области Для удобства пассажиров железнодорожники перенесли остановочный пункт Клоково Московской железной дороги в Смоленской области к деревне Горбово. Платформа стала ближе почти на один километр. Теперь пригородные поезда, курсирующие на направлении Смоленск – Ельня – Фаянсовая, начали останавливаться у новой низкой пассажирской платформы. Место нового расположения остановочного пункта было согласовано с администрацией Глинковского района. В течение

Движение автомобилей через переезд в Кардымово Смоленской области будет закрыто 28 июля на период ремонтно-путевых работ 28 июля с 03:00 до 12:00 для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 385 км, расположенный в районе улицы Ленина поселка городского типа Кардымово в Смоленской области, в связи с проведением ремонтно-путевых работ. Обращаем внимание автомобилистов, что в качестве альтернативного маршрута на период ремонта объезд возможен по окружной Смоленской дороге через Рогачево – Тюшино –

Время помогать 21 июля 2023 года на пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесённая Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия». Предлагаемые изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощённой системе налогообложения.

Особые гости В середине июля в смоленском лагере «Факел» стартовала необычная смена. Вместе со смоленскими школьниками здесь проводят каникулы ребята из ДНР. С условиями размещения гостей ознакомился врио губернатора Василий Анохин. «С 17 июля в оздоровительном лагере «Факел» в Красном Бору отдыхают 127 детей из Першотравневого района Донецкой Народной Республики. Это наш подшефный район. Совместно с Курской