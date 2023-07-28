Почетные звания получили четверо брянцев

Почетные звания и знаки получили четверо брянцев в думе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На заседание Брянской областной Думы прошла церемония вручения государственных наград.
Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Брянской области» награжден полковник внутренней службы УМВД по Брянской области Юрий Бирюков. Он — заместитель председателя совета региональной организации общества «Динамо». Также заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Унечский» Оксана Махоня удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Брянской области».
Также звания заслуженных работников транспорта Брянской области получили главный инженер Брянского троллейбусного управления Игорь Данилов, водитель Новозыбковского ПАТП Сергей Зурков и заместитель генерального директора ООО «Камазавторемонт» Игорь Пискунов.
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Расписание некоторых поездов в Смоленской области изменятся с 31 июля по 25 августа
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На МЖД перенесли остановочный пункт Клоково в Смоленской области
Для удобства пассажиров железнодорожники перенесли остановочный пункт Клоково Московской железной дороги в Смоленской области к деревне Горбово. Платформа стала ближе почти на один километр. Теперь пригородные поезда, курсирующие на направлении Смоленск – Ельня – Фаянсовая, начали останавливаться у новой низкой пассажирской платформы. Место нового расположения остановочного пункта было согласовано с администрацией Глинковского района. В течение
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Время помогать
21 июля 2023 года на пленарном заседании Госдумы принят в первом чтении проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации». Инициатива, внесённая Смоленской областной Думой, была разработана депутатами фракции «Единая Россия». Предлагаемые изменения позволят кредитным организациям выделять средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций (СРО) на уплату налогов по упрощённой системе налогообложения.
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В Новодугинском районе выделят две квартиры для специалистов Службы скорой помощи. Такое поручение дал врио губернатора Василий Анохин после оценки работы Новодугинского отделения Сычёвской ЦРБ. Этот и другие объекты Василий Анохин посетил в ходе рабочей поездки в муниципалитет. «Главная болевая точка — низкая укомплектованность кадрами. К примеру, на подстанции «Скорой» — дефицит фельдшеров, нет возможности