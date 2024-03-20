Инициативу брянских депутатов поддержали в Госдуме

Инициативу брянских депутатов об аттестации гидов поддержали в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Государственная Дума скорректировала федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Инициативу выдвинули депутаты Брянской областной Думы. Документ определил предмет контроля за деятельностью экскурсоводов и гидов, применяющих специальный налоговый режим.
«Подготовленная брянскими депутатами законодательная инициатива, поддержанная сегодня Государственной Думой, позволит усовершенствовать порядок правового регулирования деятельности экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников, процедуры их аттестации. Также разграничены предметы федерального, регионального, муниципального контроля и надзора», — подчеркнул председатель областной Думы Валентин Суббот.
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