98% хотят, 55% боятся: брянский рецепт против растерянности

Статистика, которая заставляет задуматься: 48% наших сограждан хотя бы однажды становились свидетелями ситуаций, где могли пригодиться навыки спасения. Но когда доходит до дела, большинство предпочитает роль наблюдателя. Такие данные получили исследователи Российского Красного Креста.

Свежий опрос более 3200 человек по всей стране вскрыл интересный парадокс современности. Теоретически все за — 98% россиян считают навыки первой помощи обязательными для каждого. Практически же больше половины (55%) признаются: в экстренной ситуации просто растеряются.

Что мешает действовать? Классическая связка: нехватка знаний (50%) и страх навредить (37%). Получается замкнутый круг — люди не вмешиваются, потому что не уверены в своих силах, а уверенности нет из-за отсутствия практического опыта.

Интересная деталь: россияне по-разному реагируют на различные типы чрезвычайных ситуаций. Если видят травму, ожог или отравление, то свыше 60% готовы вмешаться. А вот при остановке сердца, инсульте или проблемах с дыханием активных помощников остается меньше 37%. Люди интуитивно понимают, где можно справиться подручными средствами, а где требуется серьезная квалификация.

В Брянской области эту проблему решают системно и масштабно. За один только 2025 год региональные инструкторы подготовили более 6000 человек, а за два предыдущих года — свыше 20 000 взрослых и детей.

«Главное — дать людям возможность отработать навыки в спокойной обстановке», — объясняет предприниматель и общественный деятель, член ФПК партии «Гражданская платформа», член брянского президиума Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

