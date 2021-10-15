Брянцы продолжают игнорировать вакцинацию от коронавируса

В сутки прививаются менее четверти от «плана».

В Брянской области от коронавируса вакцинировали немногим более 45,7% от плана по вакцинации. Об этом на заседании оперштаба сообщил директор областного департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

По его словам, к началу недели в регионе привили 394 853, повторно – 13 700 человек.

«Порядка 1000 человек в день вакцинируются повторно и 1500 человек – первично. Однако для достижения плана в 80% привитого населения необходимо прививать как минимум 4300 пациентов в сутки», – отметил Галаганов.

Он также сообщил, что вакцина от коронавируса в Брянской области есть в достаточном количестве. Также, напомним, на заседании оперштаба стало известно о том, что на вакцинацию неохотно идут беременные жительницы региона.