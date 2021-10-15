В Брянской области беременные отказываются от коронавирусных прививок

У директора регионального департамента здравоохранения к ним «много вопросов».
Беременные жительницы Брянской области массово игнорируют вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.
«К сожалению, беременные неохотно идут на прививку. Но «Спутник V» – единственная вакцина в мире, которой можно прививать беременных начиная с 22-й недели. Возникает много вопросов, когда планирующие беременность не хотят прививаться. Но прививка не влияет на беременность, а только защищает и мать, и ребенка!» – заявил он.
Накануне, напомним, стало известно о смерти двух беременных жительниц региона от COVID-19. Еще две находятся в тяжелом состоянии.
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