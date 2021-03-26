Депутат горсовета рассказал об отмене маршруток в Брянске

В областном центре поэтапно реформируют работу общественного транспорта.

В Брянске продолжается реформирование системы общественного транспорта. Напомним, ранее стало известно о грядущей отмене маршрутных такси № 10, № 28, № 38, № 47 и № 88. Владелец 88-го маршрута Дмитрий Павликов решил отказаться от него досрочно.

Как заявил начальник отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков, на сегодняшний день задача брянских чиновников всех уровней – перевести общественный транспорт в «регулируемое» русло.

По его словам, основу пассажирских перевозок в Брянске должны составлять маршруты с регулируемым тарифом. В перспективе планируют оставить только маршруты с регулируемым тарифом.

Выиграют от этого, считает Чубчиков все без исключения горожане, включая льготников.

Ситуацию для ИА «Город 32» прокомментировал депутат Брянского горсовета Дмитрий Корнилов.

Он считает, что «для пассажиров общественного транспорта важны три критерия: безопасность, время и цена» и «перевод большей части общественного транспорта на регулируемые маршруты позволит администрации устанавливать единые тарифы, составлять и оперативно изменять расписание, контролировать качество работы перевозчиков».

Также, отметил Дмитрий Корнилов, появится возможность разместить на остановках расписание и информацию о маршрутах движения общественного транспорта.

«На данный момент обновляется автопарк, приобретаются новые современные автобусы. Все это позволяет руководству города поэтапно изменять маршруты и переходить на регулируемые тарифы», – сообщил он.