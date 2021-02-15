Автобусы заменят пять отмененных маршруток в Брянске

Муниципальный транспорт будет работать до полуночи.

Пять отменяемых летом 2021 года коммерческих маршрутов уже сегодня успешно дублируются автобусами. Об этом жилю Брянска сообщили на официальной странице регионального правительства в соцсети.

Так, 10-ю маршрутку дублируют автобус № 5 и троллейбус № 14, 28-ю маршрутку – автобус № 37. Маршрут № 38 заменят 11-м автобусом, № 47 – 31-м автобусом, № 88 – коммерческими автобусами № 48 и № 99.

Также в правительстве отметили, что после отмены маршрутных такси расписание автобусов скорректируют. Муниципальные автобусы будут курсировать до 24.00.