Двенадцатый сезон Ночной хоккейной лиги завершился в Брянске
В Брянске награды получили победители двенадцатого сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
На ледовой арене в Володарском районе прошла церемония закрытия двенадцатого сезона Ночной хоккейной лиги. В турнире участвовали более 350 человек в 18 командах в трех дивизионах: «Лига надежды 18+», «Любители 40+» и «Любители 50+».
«Поздравляю победителей в каждом дивизионе — команды «БМЗ», «Волна» и «Партизан» — и лучших игроков матчей и желаю им достойно показать себя на играх в Сочи!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Тринадцатый сезон Ночной хоккейной лиги стартует в сентябре.
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