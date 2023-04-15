Двенадцатый сезон Ночной хоккейной лиги завершился в Брянске

В Брянске награды получили победители двенадцатого сезона Ночной хоккейной лиги. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

На ледовой арене в Володарском районе прошла церемония закрытия двенадцатого сезона Ночной хоккейной лиги. В турнире участвовали более 350 человек в 18 командах в трех дивизионах: «Лига надежды 18+», «Любители 40+» и «Любители 50+».

«Поздравляю победителей в каждом дивизионе — команды «БМЗ», «Волна» и «Партизан» — и лучших игроков матчей и желаю им достойно показать себя на играх в Сочи!» – подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Тринадцатый сезон Ночной хоккейной лиги стартует в сентябре.