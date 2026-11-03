Ивотская школа стала лауреатом всероссийского конкурса

2026, 03 ноября 15:07

Ивотская школа стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

На прошлой неделе в городе Краснодаре состоялся финал VI всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2026». Участие в нём приняли свыше 500 человек из 75 регионов.

Брянскую область представила сотрудники Ивотской средней общеобразовательной школы Дятьковского района. Они презентовали тематический стол «Школьный завтрак – 2026». Брянская команда прошла квест-практикум «Безопасный пищеблок» и блиц-турнир «Три вопроса родителей организаторам питания в школе», а также посетила научную конференцию. Повар Альбина Амеличева выступила в кулинарном поединке в номинации «Лучший школьный повар». Кроме того, брянская делегация высадила деревья в честь региона на Аллее Славы.

Ивотская школа стала лауреатом конкурса, а также дипломантом I степени в номинации «Лучшая столовая сельской школы» за тематический стол «Школьный завтрак – 2026».