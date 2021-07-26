Фокинский район Брянска оставили без ночного автобуса с вокзала

Решается вопрос об организации подвозочного рейса.

Жителям Фокинского района Брянска не на чем уехать с железнодорожного вокзала Брянск I после прибытия поезда № 741 из Москвы в 23.22.

На минувшей неделе открыли два новых автобусных рейса, следующих через вокзал. В будни пассажиров ночного московского поезда развозит автобус № 37, в выходные – подвозочный рейс этого же маршрута.

Таким образом, пассажиры поезда могут уехать на общественном транспорте во все районы города, кроме Фокинского.

Сообщество «Брянский автобус» намерено обратиться к специалистам службы движения городского автотранспортного предприятия с просьбой организовать подвозочный рейс для жителей Фокинского района. В группе сообщества проводится опрос о его возможном маршруте.