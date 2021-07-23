В Брянске пустили автобус № 37 к ночному поезду из Москвы

Дополнительный автобус курсирует с 22 июля.

С 22 июля для пассажиров вечернего поезда №741 из Москвы, прибывающего в Брянск в 23.22, пустили дополнительный автобус № 37 «Фосфоритный завод – Телецентр». На нем жители и гости Брянска могут добраться до Кургана Бессмертия, старого аэропорта и телецентра.

От железнодорожного вокзала 34-й автобус отправляется по будням в 23.38. Сейчас решается вопрос об организации такого рейса в выходные дни.

Пассажирам, прибывающим последним московским поездом, доступны следующие автобусы.

Будни:

– фосфоритный завод (отправление в 23.11) – ж/д вокзал – автовокзал – Дружба – хлебокомбинат;

– дизельный завод (отправление в 22.50) – ж/д вокзал – Речная – Дружба – хлебокомбинат;

– № 37 «Фосфоритный завод (отправление 23:22) – телецентр».

Выходные:

– бульвар Щорса (отправление в 23.11) – ж/д вокзал – автовокзал – Дружба – хлебокомбинат.

Отправление всех рейсов от железнодорожного вокзала в 23.38.