В Брянске пустили автобус № 37 к ночному поезду из Москвы

Дополнительный автобус курсирует с 22 июля.
С 22 июля для пассажиров вечернего поезда №741 из Москвы, прибывающего в Брянск в 23.22, пустили дополнительный автобус № 37 «Фосфоритный завод – Телецентр». На нем жители и гости Брянска могут добраться до Кургана Бессмертия, старого аэропорта и телецентра.
От железнодорожного вокзала 34-й автобус отправляется по будням в 23.38. Сейчас решается вопрос об организации такого рейса в выходные дни.
Пассажирам, прибывающим последним московским поездом, доступны следующие автобусы.
Будни:
– фосфоритный завод (отправление в 23.11) – ж/д вокзал – автовокзал – Дружба – хлебокомбинат;
– дизельный завод (отправление в 22.50) – ж/д вокзал – Речная – Дружба – хлебокомбинат;
– № 37 «Фосфоритный завод (отправление 23:22) – телецентр».
Выходные:
– бульвар Щорса (отправление в 23.11) – ж/д вокзал – автовокзал – Дружба – хлебокомбинат.
Отправление всех рейсов от железнодорожного вокзала в 23.38.
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