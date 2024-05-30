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Николай Валуев призвал писать фантастику и производственные рассказы

2024, 30 мая 15:14 Общество
Николай Валуев призвал писать фантастику и производственные рассказы
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Представитель Брянской области Николай Валуев обратился с напутствием к участникам литературного конкурса «ПРОгород» и объяснил, почему важно возродить жанры фантастики и производственной прозы.

«Говорят, когда Жюль Верн узнал об изобретении торпеды, то хотел скупить весь только что вышедший тираж книги «Двадцать тысяч лье под водой». Якобы он расстроился, что не догадался придумать самоходную морскую мину, и «Наутилус» атаковал корабли тараном. 

Однако, сделавший немало весьма точных предсказаний великий фантаст относился к ним беззаботно. Он говорил: «Это простые совпадения, и объясняются они очень просто. Когда я говорю о каком-нибудь научном феномене, то предварительно исследую все доступные мне источники и делаю выводы, опираясь на множество фактов», – подчеркнул Николай Валуев. 

Парламентарий добавил, что это были не совпадения или предсказания, а вдохновение. 

«Любое изобретение начинается с идеи, с образа. И писатели-фантасты всех времён, описывая изобретения будущего и их применение, вдохновляли учёных и конструкторов на работу именно в этом направлении. Этим и ценна научная фантастика», – отметил депутат. 

Николай Валуев уточнил, что другие литературные жанры не способны на такое. 

«Только связь с наукой, с современными знаниями о мире, смелые идеи их развития, основанные на логике, и вера в прогресс на благо человечества могут звать в будущее. 

Итак, смелее! Пишите, творите. Мы ждём ваших идей», – заключил Николай Валуев.

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