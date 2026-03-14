Росгвардеец спас пострадавших при ракетном ударе на Брянска. Об этом рассказали в РИА «Стрела».
10 марта после ракетного удара ВСУ по Брянску на место ЧП в Советском районе первыми прибыли сотрудники скорой помощи, МЧС, полиции и Росгвардия. Они вытаскивали людей из-под завалов и помогали пострадавшим.
Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Брянску Дмитрий Юрков в момент теракта был на маршруте патрулирования. Об инциденте он узнал от дежурного и немедленно отправился на место ЧП.
«По прибытии увидел множество разрушений и осколков, горящий автомобиль. Из магазинчика на остановке доносились крики о помощи. Мы с напарником бросились туда на место, увидели мужчину, у которого была сильная травма руки и кровотечение. Вывели его, наложили жгут», — отметил росгвардеец.
Работника «Капибары» Евгения Дмитрий Юрков отправил в подземный переход. Затем страж порядка дальше вместе с коллегами стал оказывать помощь пострадавшим.
«Всем жителям города Брянска я бы посоветовал при объявлении ракетной опасности не игнорировать сигнал, соблюдать спокойствие и незамедлительно следовать в укрытие, дожидаться отбоя», – подчеркнул росгвардеец.
