2026, 14 марта 17:11
Росгвардеец спас пострадавших при ракетном ударе на Брянска. Об этом рассказали в РИА «Стрела».

 

10 марта после ракетного удара ВСУ по Брянску на место ЧП в Советском районе первыми прибыли сотрудники скорой помощи, МЧС, полиции и Росгвардия. Они вытаскивали людей из-под завалов и  помогали пострадавшим.

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Брянску Дмитрий Юрков в момент теракта был на маршруте патрулирования. Об инциденте он узнал от дежурного и немедленно отправился на место ЧП.

«По прибытии увидел множество разрушений и осколков, горящий автомобиль. Из магазинчика на остановке доносились крики о помощи. Мы с напарником бросились туда на место, увидели мужчину, у которого была сильная травма руки и кровотечение. Вывели его, наложили жгут», — отметил росгвардеец.

Работника «Капибары» Евгения Дмитрий Юрков отправил в подземный переход. Затем страж порядка дальше вместе с коллегами стал оказывать помощь пострадавшим.

 

«Всем жителям города Брянска я бы посоветовал при объявлении ракетной опасности не игнорировать сигнал, соблюдать спокойствие и незамедлительно следовать в укрытие, дожидаться отбоя», – подчеркнул росгвардеец.

 

Фото:РИА «Стрела»

