Новый формат благотворительности: в России каждый может стать организатором, а не просто донором

2026, 29 апреля 15:52
К Весенней неделе добра Российский Красный Крест запустил платформу «Друзья Российского Красного Креста».

В отличие от стандартных сервисов пожертвований, здесь участник становится не только донором, но и организатором: создаёт собственный сбор, привязывает его к личному поводу — юбилею, забегу, концерту — и вовлекает в помощь своё окружение. Направление поддержки выбирается самостоятельно. Платформа также поддерживает корпоративный формат: командные страницы для компаний.

«Запуск платформы — качественно новый этап в привлечении средств и расширении круга сторонников организации. Для регионального отделения это реальная возможность формировать устойчивое сообщество неравнодушных граждан», — отметил Дмитрий Корнилов, член президиума Брянского регионального отделения РКК.

Источник — сайт КП-Брянск

