Семьям погибших военных передали госнаграды в Брянске

2026, 12 марта 17:44

Семьям погибших военных передали госнаграды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В Брянском военкомате прошла церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших во время специальной операции. В зале собрались жёны, дети, матери и отцы павших воинов. Военный комиссар Брянска Юрий Линтварёв и заместитель главы городской администрации Дмитрий Навроцкий передали семьям Ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

«Позвольте выразить вам слова поддержки от лица главы Брянской городской администрации Александра Макарова. Сегодня вам передали награды ваших мужей, сыновей, отцов, братьев. Они отдали жизнь за нашу Родину, мужественно выполнив свой воинский долг. Вечная им память и слава!» – подчеркнул Дмитрий Навроцкий.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.