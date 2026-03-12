Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Семьям погибших военных передали госнаграды в Брянске

2026, 12 марта 17:44
Семьям погибших военных передали госнаграды в Брянске
Источник фото

Семьям погибших военных передали госнаграды в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.  

 

В Брянском военкомате прошла церемония передачи государственных наград родственникам военнослужащих, погибших во время специальной операции. В зале собрались жёны, дети, матери и отцы павших воинов. Военный комиссар Брянска Юрий Линтварёв и заместитель главы городской администрации Дмитрий Навроцкий передали семьям Ордена Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова.

«Позвольте выразить вам слова поддержки от лица главы Брянской городской администрации Александра Макарова. Сегодня вам передали награды ваших мужей, сыновей, отцов, братьев. Они отдали жизнь за нашу Родину, мужественно выполнив свой воинский долг. Вечная им память и слава!» – подчеркнул Дмитрий Навроцкий.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Телеведущий Владимир Соловьёв осудил снимавших ракетный удар брянцев
12 марта 16:46
Телеведущий Владимир Соловьёв осудил снимавших ракетный удар брянцев
Участковый лесничий предстанет перед брянским судом за мошенничество
12 марта 16:40
Участковый лесничий предстанет перед брянским судом за мошенничество
Брянские футболистки стали серебряными призёрами первенства России
12 марта 15:54
Брянские футболистки стали серебряными призёрами первенства России

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14466) брянск (6843) ДТП (2695) ГИБДД (2230) прокуратура (2048) уголовное дело (2013) Александр Богомаз (1891) суд (1786) авария (1645) мчс (1505) коронавирус (1272) умвд (1042)