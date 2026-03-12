Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Происшествия

Участковый лесничий предстанет перед брянским судом за мошенничество

2026, 12 марта 16:40
Участковый лесничий предстанет перед брянским судом за мошенничество. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.  

 

Володарский районный суд Брянск рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 54-летнего участковый лесничий.  

По версии правоохранителей, в сентябре 2020 года в Брянское лесничество на должность водителя был принят родственник супруги обвиняемого. Спустя год он работать перестал. Но фигурант продолжал вносить в табели учета рабочего времени ложные сведения о работе для получения зарплаты. С сентября 2021 года по ноябрь 2025 года из бюджета обвиняемый похитил более 980 тысяч рублей.

