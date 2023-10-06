В Брянской области 7 и 8 октября похолодает и может выпасть снег

Выходные дни 7 и 8 октября Брянская область проведет под властью атлантического циклона, который принесет с собой похолодание и осадки.

Уже в ночь с пятницы на субботу будет очень холодной: столбики термометров опустятся почли до нуля. Велика вероятность дождя с мокрым снегом. Дождливо будет и в субботу. В дневное время потеплеет до 12 градусов.

Днем в воскресенье термометры покажут уже не больше 8 градусов. В ночь на понедельник температура воздуха снова приблизится к нулевым значениям, а вместе с дождем может пойти снег.

В условиях ухудшения погодных условий автомобилистам и пешеходам стоит проявлять повышенную осторожность.