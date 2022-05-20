В брянском парке «Юность» рабочие уложили 10% плитки

Сваи для новой сцены уже забетонировали.

Реконструкция «Юность» в Володарском районе Брянска идёт полным ходом.

Рабочие уже убрали все старые элементы и вывезли мусор. В парк подрядчик завозит песок, щебень и поребрик.

На аллеях рабочие уже начали укладывать плитки. Уже готово около 10% от запланированной площади. Также вдоль дорожек оборудуют места под фонари и скамейки. На зелёных зонах строители подсыпают грунт.

Кроме того, в основание новой парковой сцены рабочие забетонированы несколько десятков свай. Скоро начнут монтаж конструкций. Площадь сцены будет свыше 130 кв. метров.

На благоустройство «Юности» потратят около 100 млн рублей.