Зампред Общественной палаты Брянской области Артём Сухоломкин совершил юбилейную, 100-ю донацию крови

2026, 31 августа 17:12

Заместитель председателя региональной Общественной палаты и Почётный донор России Артём Сухоломкин перешагнул рубеж в 100 донаций.

История донорства Артёма началась 12 лет назад, в 2014 году. С тех пор сдача крови стала неотъемлемой частью его жизни. Уже в 2018 году за весомый вклад в развитие донорского движения ему было присвоено звание «Почётный донор России». Однако получение награды не стало финальной точкой — Сухоломкин продолжил помогать нуждающимся.

В настоящее время он сдает не только цельную кровь, но и концентрат тромбоцитов. Это особый вид донации, который требует от донора высокой ответственности: компонент заготавливается строго по заявкам медицинских учреждений, и врачи вызывают донора на станцию по мере необходимости. Артём Николаевич всегда готов оперативно откликнуться на вызов. В кресле донора для сбора двух доз концентрата приходится провести более полутора часов.

«Поздравляем Артёма Николаевича с этим важным рубежом и благодарим за многолетнюю помощь», — отметили коллеги по Общественной палате.

Стоит отметить, что Служба крови региона активно развивается. Брянская станция переливания крови является одной из девяти в России, сохранивших производство такого ценного препарата, как Альбумин. Производимые здесь сухие компоненты крови сегодня спасают жизни бойцов, а в учреждении за последний месяц открылись два новых зала для заготовки цельной крови и компонентов аппаратными методами.

Фото Артёма Сухоломкина