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ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП в Клинцовском районе в субботу

2026, 31 августа 08:25
Четыре человека пострадали в ДТП в Клинцовском районе в субботу
Источник фото

Четыре человека пострадали в ДТП в Клинцовском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Поздним вечером 29 августа на 164-м км федеральной автодороги А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошла авария.19-летний парень за рулём автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не пропустил «УАЗ». 26-летний водитель ехал прямо.

При столкновении транспортных средств водитель, два 19-летних пассажира и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы. Их госпитализировали. 

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.

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