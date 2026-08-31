Четыре человека пострадали в ДТП в Клинцовском районе в субботу

2026, 31 августа 08:25

Четыре человека пострадали в ДТП в Клинцовском районе в субботу. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Поздним вечером 29 августа на 164-м км федеральной автодороги А-240 «Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошла авария.19-летний парень за рулём автомобиля «ВАЗ» при повороте налево не пропустил «УАЗ». 26-летний водитель ехал прямо.

При столкновении транспортных средств водитель, два 19-летних пассажира и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы. Их госпитализировали.

Полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.