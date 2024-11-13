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Брянская каратистка стала призёром первенства ЦФО

2024, 13 ноября 09:18 Спорт
Брянская каратистка стала призёром первенства ЦФО
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Брянская каратистка завоевала бронзовую медаль на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта

 

В городе Елец Липецкой области прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа России по киокусинкай карате. Более пятисот спортсменов из регионов участвовали в турнире. 

Среди спортсменов 16-17 лет, в  весовой категории свыше 60 кг выступила брянская каратистка Анастасия Иваненко. Девушка завоевала бронзовую медаль первенства. 

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