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Брянский спортсмен стал призёром первенства России по шашкам

2024, 03 июля 10:03 Спорт
Брянский спортсмен стал призёром первенства России по шашкам
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Юный брянский спортсмен стал бронзовым призёром первенства России по шашкам. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте. 

В городе Уфе Республики Башкортостан прошло первенство России по стоклеточным шашкам среди детей до 14 лет. В соревнованиях участвовли более 220 человек из 12 регионов России. 

Брянскую область представил воспитанник Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец. В спортивной дисциплине «стоклеточные шашки» среди 30 соперников он набрал 12 очков из 18. Брянский спортсмен стал бронзовым призёром первенства России.

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