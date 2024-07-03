Брянский спортсмен стал призёром первенства России по шашкам

Юный брянский спортсмен стал бронзовым призёром первенства России по шашкам. Об этом рассказали в региональном профильном департаменте.

В городе Уфе Республики Башкортостан прошло первенство России по стоклеточным шашкам среди детей до 14 лет. В соревнованиях участвовли более 220 человек из 12 регионов России.

Брянскую область представил воспитанник Жуковской спортивной школы «Десна» Илья Мглинец. В спортивной дисциплине «стоклеточные шашки» среди 30 соперников он набрал 12 очков из 18. Брянский спортсмен стал бронзовым призёром первенства России.