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ЖКХ

Четыре межквартальных проезда в Брянске обновили асфальтовой крошкой

2026, 27 августа 14:12
Четыре межквартальных проезда в Брянске обновили асфальтовой крошкой
Источник фото

Четыре межквартальных проезда в Брянске обновили асфальтовой крошкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Асфальтовую крошку, снятую с проезжей части при капитальном ремонте, используют как временную меру для ликвидации ям на небольших дорогах в Брянске. На этой неделе сотрудники городского дорожного управления  засыпали этим материалом межквартальные проезды вдоль дома №4 по улице Брянского Фронта, №120 по Спартаковской, между домами №57 и 57А, №31 и 33 по Станке Димитрова, дублёр дороги от дома 2А по улице Сакко и Ванцетти до дома 17А по Калинина.Также в порядок привели небольшие дороги во дворах на улицах Крахмалёва, Грибоедова, Войстроченко, Чернышевского, Рылеева, Мичурина, Свободы, Димитрова, Абашева, Севской, Ореховой, переулку Циолковского. Всего дорожников  подсыпали асфальтовую крошка по почти 50 адресам. 

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