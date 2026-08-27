Четыре межквартальных проезда в Брянске обновили асфальтовой крошкой

2026, 27 августа 14:12

Четыре межквартальных проезда в Брянске обновили асфальтовой крошкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Асфальтовую крошку, снятую с проезжей части при капитальном ремонте, используют как временную меру для ликвидации ям на небольших дорогах в Брянске. На этой неделе сотрудники городского дорожного управления засыпали этим материалом межквартальные проезды вдоль дома №4 по улице Брянского Фронта, №120 по Спартаковской, между домами №57 и 57А, №31 и 33 по Станке Димитрова, дублёр дороги от дома 2А по улице Сакко и Ванцетти до дома 17А по Калинина.Также в порядок привели небольшие дороги во дворах на улицах Крахмалёва, Грибоедова, Войстроченко, Чернышевского, Рылеева, Мичурина, Свободы, Димитрова, Абашева, Севской, Ореховой, переулку Циолковского. Всего дорожников подсыпали асфальтовую крошка по почти 50 адресам.