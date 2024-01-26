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Команда брянского губернатора сыграла в хоккей со студентами

2024, 26 января 09:34 Спорт
Команда брянского губернатора сыграла в хоккей со студентами
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Команда брянского правительства под руководством губернатора сыграла в хоккей со студентами. Об этом рассказал в своих соцсетях глава региона. 

В День российского студенчества в Брянск прошёл традиционный товарищеский хоккейный матч между командой правительства области и молодежной сборной. На лёд вышел и губернатор региона Александр Богомаз. 

«Студенческая пора — самое лучшее время в жизни человека, время свершений и открытий, надежд и перспектив. Наша молодежь  — это наше будущее,  мощнейший потенциал страны,  от которого зависит ее дальнейшее развитие. В жизни всегда бывают взлеты и падения, но главное —  всегда подниматься, не сдаваться и никогда не останавливаться на достигнутом, идти только вперед, к своей цели!» — отметил Александр Богомаз. 

Матч закончиося со счётом 10:6 в пользу команды губернатора.

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