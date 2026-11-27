Брянским студентам рассказывают о ВИЧ на лекциях и квизах

2026, 27 ноября 17:44

В брянских вузах и ссузах в эти дни говорят о ВИЧ, причём без нотаций. Для студентов проводят лекции и интерактивные занятия, устраивают квизы. С молодёжью работают областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и движение «Волонтёры-медики», на тех же встречах проходит акция «Красная ленточка». Об этом сообщил сайт «КП-Брянск».

Поводом стал Всемирный день борьбы со СПИДом. К этой дате Российский Красный Крест с 23 ноября по 1 декабря проводит всероссийскую просветительскую кампанию. Участвуют 75 региональных отделений. В планах больше 400 мероприятий с охватом свыше 35 000 человек.

Отдельная тема кампании – отношение к людям, живущим с ВИЧ. Красный Крест выступает против дискриминации. В организации исходят из того, что из-за диагноза человек не должен терять работу и друзей, а уважение окружающих тем более.

О задачах организации рассказал член президиума Брянского областного отделения РКК Дмитрий Корнилов.

«Российский Красный Крест является участником крупнейшей в мире гуманитарной сети. К числу наших приоритетов относятся предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и поддержка людей, которым диагноз уже поставлен. Диагностику выполняют медицинские организации, в Брянской области для этого действует профильный областной центр. Рекомендуем жителям региона ответственно относиться к своему здоровью и доверять только проверенной информации. Затягивать с обследованием не нужно», – подчеркнул Корнилов.

В Брянске тест можно сделать в ГБУЗ «Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД». Он бесплатный и анонимный.