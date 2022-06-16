Спортсмен из Брянска установил рекорд по прыжкам в высоту
Легкоатлет из Брянска Илья Иванюк установил рекорд по прыжкам в высоту на Всероссийском турнире «Мемориал братьев Знаменских». Об этом рассказали в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.
Соревнования прошли в Москве. Воспитанник брянской спортивной школы имени Самотесова прыгнул на два метра 34 сантиметра. Результат стал лучшим на турнире. Кроме того, в этом сезоне в мире ещё никто не взял эту высоту.
Также первой в тройном прыжке получила Дарья Нидбайкина из спортивной школы «Русь». Она победила с результатом 13 метров 60 см. В этой же дисциплине бронзовым призёром стала Александра Красина. А второе место в беге на 200 метров заняла спортсменка из Брянска Вера Филатова.
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