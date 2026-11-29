Многодетные матери Брянской области получили государственные награды

2026, 29 ноября 16:10

Многодетные матери Брянской области получили государственные награды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Хрустальном зале регионального правительства чествовали многодетных матерей. Мероприятие посвятили Дню матери.

Женщин поздравили губернатор Брянской области Егор Ковальчук, председатель облдумы Валентин Суббот, чиновники и депутаты.

«Женщина, дарящая жизнь, — самый дорогой человек для каждого из нас. Мама — это любовь, свет, радость, поддержка. Радость матери — ее дети. И главная цель — воспитать их настоящими людьми, достойными гражданами России, помочь с выбором правильного жизненного пути. Особая благодарность мамам, воспитавшим защитников Отечества. Ваши дети — настоящие герои нашей страны», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Указом Президента Российской Федерации звание «Мать-героиня» присвоено

Валентине Ивановне Воснятиной. Она родила и воспитала одиннадцать детей. В настоящее время супругов Воснятиных радуют 50 внуков.

Также почётное звание присвоено Светлане Васильевне Бараниченко. Вместе с супругом они воспитывают одиннадцать детей.

Кроме того, 24 многодетные мамы награждены Почетным знаком Брянской области «Материнская слава». Губернатор вручил награду женщинам, которые воспитывают пятерых и более детей. Их в регионе проживает 859.

Яркие номера виновницам торжества подарили творческие коллективы.