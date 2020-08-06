Традиционный фестиваль частушек в Севске в этом году проходит в режиме онлайн

На Брянщине накануне открылся традиционный фестиваль «Севская частушка». В этом году он проходит в 31 раз. Одновременно уже в 20 раз проводится и конкурс «Играй, гармонь».

Фестиваль каждый год собирает в Севске гармонистов и исполнителей частушек с Брянщины и из других регионов ЦФО — Орловской, Курской, Смоленской, Воронежской и Костромской областей.

Однако в этом году из-за пандемии коронавируса проводить фестиваль пришлось дистанционно.

Посмотреть номера конкурсной программы и проголосовать за понравившихся участников все желающие могут на странице МРКДЦ Севского района во ВКонтакте.