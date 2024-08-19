Праздник «Яблочный Спас» прошёл в Брянске

Гостей праздника «Яблочный Спас» в Радице-Крыловке угостили пирогом. Об этом сообщили в городской администрации.

В рамках XI городского фольклорного фестиваля православной народной культуры «Мудрость православия — в традициях славянских» в посёлке Радица-Крыловка прошёл праздник «Яблочный Спас». В сквере около Дома культуры выступили ансамбли народной песни и танца Брянска. Для юных гостей организаторы подготовили игровую программу.

Также на фестивале работали площадка народного клуба исторической реконструкции «Вольный кречет», военно-патриотическая выставка

казачьего поискового отряда «РУСЬ» и ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества.

Гости праздника подкрепились солдатской кашей и отведали яблочного пирога. Кроме того, участники творческих коллективов высадили в сквере саженцы яблоневых деревьев.