Региональный оперштаб по коронавирусу сообщил о положительной динамике снижения заболеваемости

Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области в четверг сообщил, что в регионе наблдается позитивная динамика снижения уровня заболеваемости.

При этом региональное управление Роспотребнадзора констатирует, что заболеваемость снижалась бы еще быстрее, если бы все жители Брянщины соблюдали масочный режим. Оперштаб напоминает, что при всех послаблениях ношение масок в общественном транспорте, торговых точках и местах массового скопления людей остается обязательным, а за его нарушение полагаются штрафы.

Положительной динамикой снижения роста заболеваемости в оперштабе объясняют принятые сегодня решения о послаблении коронавирусных ограничений. Ранее мы сообщили, что с субботы в регионе возобновляют работу заведения общепита, а с 24 августа возвращаются к полноценному режиму работы детские сады.