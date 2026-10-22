Брянские теннисисты завоевали четыре награды на межрегиональном турнире

2026, 22 октября 18:30

Брянские теннисисты завоевали четыре награды на межрегиональном турнире. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Брянском теннисном центре состоялся межрегиональный турнир. В категории III Б выступили юноши и девушки из разных регионов страны. Брянск представили воспитанники спортшколы «Горизонт».

Среди юноши до 17 лет первым стал Георгий Абушенко. Второе место занял Сергей Васейкин.

В смешанным парном разряде юношей и девушек до 17 лет золотые медали завоевали Сергей Васейкин с Анной Куликовой из Москвы. Серебряные медали достались брянским теннисистам Веронике Ермаковой и Георгию Абушенко.