В Брянске водителю погрузчика ограничили свободу за наезд на машиниста

Машинист получил тяжелые травмы.

Фокинский районный суд Брянска вынес приговор по делу 34-летнего водителя погрузчика.

Как сообщает региональная прокуратура, 13 сентября 2018 года мужчина загружал уголь на производственной базе, ему вручную помогал машинист. В нарушении правил безопасности водитель прижал погрузчик вплотную к стене, не подав при этом звукового сигнала. В результате ноги машиниста зажало между ковшом и бетонной стеной.

Суд приговорил водителя к ограничению свободы на два года. Приговор в силу еще не вступил.