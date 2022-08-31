Брянские инспекторы помогли быстро отвезти в больницу малыша (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД сопроводили в больницу родителей с ребёнком, который проглотил монету. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

К экипажу спецвзвода ГИБДД по Брянской области Евгению Румянцеву и Валентину Лухменеву на 10-м километре автомобильной дороги Брянск – Новозыбков обратились родители трёхлетнего ребёнка. Малыш проглотил монету и стал задыхаться. Ему срочно требовалась помощь медиков.

Полицейские с включенными маячками на служебной машине сопроводили автомобиль до детской областной больницы. Ребёнок быстро получил медицинскую помощь. Его жизни и здоровью теперь ничего не угрожает.