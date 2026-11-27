Жительница Клетни осталась без машины за повторное нетрезвое вождение

2026, 27 ноября 11:39

Жительница Клетни осталась без машины за повторное нетрезвое вождение. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о повторном управлении автомобилем нетрезвым водителем. На скамье подсудимых оказалась 34-летняя жительница Клетни.

1 августа 2026 года фигурантку за рулём автомобиля Ssang Yong KYRON на улице Ленина остановили сотрудники ГИБДД. Женщина была пьяна. Ранее она уже нарушала закон аналогичным способом.

Суд приговорил виновную к 250 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на два года. Иномарку конфисковали в доход государства.

Решение не вступило в законную силу.